Mutterglück für Meghan King Edmonds (33)! Vor einem halben Jahr gab der Real Housewives of Orange County-Star bekannt, nach Töchterchen Aspen nun Zwillinge zu erwarten. So richtig Schlagzeilen machte die Ehefrau von Baseballstar Jim Edmonds aber ein paar Monate später, als sie das berühmte Schwangerschaftsfoto von Beyoncé (36) einfach kopierte. Jetzt gibt es wieder besonders schöne Neuigkeiten von der Reality-Darstellerin: Ihre Zwillinge sind endlich auf der Welt!

Auf Instagram teilte die frischgebackene Dreifachmama ihr Glück mit ihren Followern. Zu einem Foto von den Füßchen ihrer beiden Baby-Jungs schrieb sie: "Sie sind am 05. Juni um 10:48 Uhr und 11:32 Uhr zur Welt gekommen. Sie wiegen 3146 und 2721 Gramm. Allen geht es gut." Die Namen ihrer beiden Sprösslinge will die 33-Jährige zunächst für sich behalten. Doch sie kündigte bereits an, dass ihre Fans auch das bald erfahren werden.

Neu-Papa Jim teilte auf seinem Account denselben Schnappschuss von den Baby-Füßen seiner Zwillinge. Er fügte dem niedlichen Foto noch ein Lob an seine Liebste hinzu: "Meine Frau war mal wieder ein Rockstar und hat beide Babys ohne Medikamente zur Welt gebracht."

