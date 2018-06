Mitte Mai überraschte Reality-Star Brigitte Nielsen (54) mit dieser Nachricht: Sie erwartet ein Kind – und das mit stolzen 54 Jahren! Damit bekommt die Blondine das fünfte Baby von ihrem vierten Mann, Mattia Dessi (39). Gerade aufgrund ihres Alters prasselte auf die Ex-Dschungelcamp-Königin eine Welle der Kritik ein – davon ließ sich die toughe Frau jedoch nicht unterkriegen. Jetzt sorgt Brigittes neuester Social-Media-Post allerdings für Verwirrung! Der Grund: Auf dem Foto ist von Brigittes Babykugel keine Spur!

"Ich glaube, Schwarz macht mich schlanker", witzelte die Schauspielerin in ihrem Post unter dem Instagram-Bild. Auf dem Pic ist die Blondine in einer langen Abendrobe zu sehen und ihr Babybauch lässt sich in dem Outfit tatsächlich nur erahnen – ein gefundenes Fressen für ihre Hater. Sie überschütteten Brigitte im Netz mit Kritik und schrieben beispielsweise: "Ich vermute, sie hat uns alle nur verarscht", "Das ist kein Schwangerschaftsbild, aber du siehst super aus" oder "Wo ist das Babybäuchlein?"

Brigitte bekam aber auch Support: "Leute, das ist ein altes Foto vom Anfang der Schwangerschaft", verteidigte ein Fan die werdende Mama. Wie alt das Bild tatsächlich ist, schreibt die Powerfrau leider nicht dazu. Was meint ihr: Führt Brigitte ihre Follower an der Nase herum oder wurde das Foto schon vor einiger Zeit aufgenommen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen in Los Angeles, März 2018

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Mattia Dessi und Brigitte Nielsen im Jahr 2013 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de