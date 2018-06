Aktivistin Alice Schwarzer (75) schwebt im großen Liebesglück! Bisher machte die tatkräftige Feministin ein riesiges Geheimnis aus ihrem Privatleben. Weder von einer romantischen Beziehung noch anderen intimen Geschehnissen erlangte die Öffentlichkeit jegliche Kenntnis. Das ist nun aber vorbei: Die Autorin verkündete jetzt ganz groß ihre Hochzeit mit ihrer 20 Jahre jüngeren Freundin Bettina Flitner – inklusive Foto und Details zur Trauung!

Auf der offiziellen Webseite der Herausgeberin der Zeitschrift EMMA ist nun ein herzerwärmendes Bild mit ihrer Ehefrau zu sehen. Dazu heißt es in einem kurzen Statement: "Alice Schwarzer bestätigt: 'Meine langjährige Lebensgefährtin, die Fotografin Bettina Flitner, und ich haben am 2. Juni 2018 geheiratet.'" Neben dem offiziellen Schnappschuss der Neu-Eheleute zeigen auch weitere Informationen die Verbindung der beiden Frauen auf: So arbeiteten sie bei gleich drei Büchern der Blondine zusammen und kennen sich so seit mindestens 14 Jahren.

Die Hochzeit der bekannten Kämpferin für Frauenrechte kam für ihre Fans wohl mehr als unerwartet: Schließlich hatten weder Schwarzer noch ihre Angetraute ihre Liebe jemals öffentlich gemacht.

Schultz-Coulon/WENN.com Alice Schwarzer

Anzeige

John Thys / Getty Images Fotografin Bettina Flitner

Anzeige

WENN.com Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de