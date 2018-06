Er flirtet, er toucht, er datet und er kuschelt sich durchs Paradies. Die Rede ist von Rosen-Boy Sebastian Fobe (32). Der Hannoveraner lässt bei der aktuellen RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise nichts anbrennen. Mit seinem unbändigen Flirtverhalten stellt der Fitnesscoach sogar einen Rekord auf: Gleich sechs Frauen wollen ihn kennenlernen, fünf sogar ein Date mit ihm – doch zum Kuss kommt es nicht. Warum? Das hat der Paradies-Playboy jetzt verraten.

Schon 2017 bei Die Bachelorette mit Jessica Paszka (28) hatte Sebastian, obwohl er es bis in die Home-Dates schaffte (Platz vier), die Sendung kussfrei verlassen. Und auch bei der aktuellen Single-Show hält der Niedersachse seine Zunge im Zaum. Dabei gab es bereits zahlreiche Chancen, in denen das Male-Model in puncto Knutschen hätte Gas geben können. Warum es trotz innigem Körperkontakt zu keinem Kuss kommt, erklärt Sebi im Gala-Interview: "So bin ich. Ich bin nicht da, um rumzumachen oder mit den Frauen im Bett zu landen. Das ist ein Dating-Format, ich will Menschen kennenlernen."

Sebis Ex-Flirt und "Bachelor in Paradise"-Mitstreiterin Janika Jäcke (29) erklärt sich die fobe'sche Kussarmut allerdings anders: Er sei nicht Single und habe seiner Freundin zu Hause versprochen, nicht zu knutschen. Der Personal Trainer, der Gegenteiliges behauptet, kann die Kuss-Kritik nicht verstehen: "Bei mir ist es einfach so: Egal, wie ich es mache, ich mache es falsch. Erst habe ich zu viele Dates, wenn ich rummachen würde, wäre ich die absolute Schlampe, jetzt mache ich nicht rum und dann ist das wieder ein Indiz für irgendetwas anderes."

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

MG RTL D Jessica Paszka und Sebastian Fobe bei "Die Bachelorette" 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

