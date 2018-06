Ob Hector Herreras Ehefrau ihm diesen Fehltritt verzeihen wird? Seit mehreren Wochen stecken die teilnehmenden Nationalteams der kommenden Fußball-WM in den letzten Vorbereitungen für die ersten Gruppenspiele des Turniers. So auch die mexikanischen Kicker: Die Mittelamerikaner müssen gegen Dänemark antreten. Vor dem Match ließen die Jungs es jedoch mit einer Gruppe Prostituierter noch einmal heiß krachen – so heiß, dass ein Spieler sogar heimfliegen musste, um seine wütende Ehefrau zu beruhigen!

Wie Sport1 jetzt berichtet, haben sich die Fußballstars einen wilden Partyabend gegönnt. Zu ihrer Sause in Mexiko-Stadt luden die Torschützen 30 Prostituierte und Escort-Damen ein und feierten die ganze Nacht. Nach dem Aufbruch ins Trainingslager in Skandinavien soll Hector jedoch Gewissensbisse bekommen haben und nach Absprache mit dem Trainer zu seiner Frau Chantal Mato und den gemeinsamen Kindern gejettet sein, um den Haussegen wieder geradezubiegen. Nach der Aussprache sei er jedoch schnell wieder nach Kopenhagen zurückgekehrt.

Nationaltrainer Juan Carlos Osorio hatte zugegeben, von der Feier seiner Schützlinge gewusst zu haben – entsprechend habe er den Heimatbesuch gestattet: "Ich hielt es für notwendig, dass sie ihre persönliche Situation lösen. Das Wichtigste ist der Mensch", wird der Coach zitiert. Was sagt ihr zur Sex-Sause der Mexiko-Kicker? Stimmt unten ab.

Carlos Rodrigues / Getty Images Fußballer Hector Herrera und seine Frau Chantel Mato

Instagram / h.herrera16 Fußballstar Hector Herrera und seine Familie im Urlaub

WENN.com Hector Herrera und Oscar während der Fußballweltmeisterschaft 2014

