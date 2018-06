Angie Teubner war die erste Frau, die bereits in anderen Umständen an der Kuppelshow Der Bachelor teilnahm. An dem Baby hatte der Rosenkavalier allerdings keinen Anteil. Seit einigen Wochen ist die gelernte Krankenschwester nun Mutter und könnte kaum glücklicher sein. Die kleine Shayen Grace ist der ganze Stolz der Münchnerin: Schließlich ist ihr der kleine Erdenbürger wie aus dem Gesicht geschnitten.

In ihrer Instagram-Story teilte die Tattoo-Freundin jetzt ein interessantes Vergleichsfoto von sich als Baby und ihrer Tochter. Die Ähnlichkeit der beiden ist jedenfalls verblüffend: Angie und Shayen haben auf den Bildern nicht nur einen ziemlich identischen Gesichtsausdruck, sondern blicken auch mit genau so großen Augen in die Kamera. Zudem gleichen sich die Gesichtsform und die süßen, struppigen Haare wie ein Ei dem anderem. Kein Wunder also, dass die Influencerin ganz vernarrt in ihren Spatz ist.

Der Alltag als Alleinerziehende sei jedoch nicht immer so leicht, verriet die Neu-Mama kürzlich in einem Bild-Interview: "Spontan Sachen unternehmen geht jetzt natürlich nicht mehr. Man muss immer im Voraus planen und bedenken, dass das Kind dabei ist." Ihr altes Leben vermisse sie allerdings überhaupt nicht.

Instagram / angie_official_ Angie Teubner und Töchterchen Shayen

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

MG RTL D / Arya Shirazi Angie, Bachelor-Kandidatin 2018

