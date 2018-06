Am 5. Juni wurde Meghan King Edmonds (33) zum zweiten Mal Mutter. Ihre Tochter Aspen hat jetzt zwei kleine Brüderchen. Die Schwangerschaft dokumentierte die Ehefrau von Baseballstar Jim Edmonds in ihrem Blog "My Birth Story". Und genau da verrät sie jetzt auch die Namen ihrer beiden Baby-Boys. Nach langem Hin und Her hat sich das Paar auf Hart und Hayes geeinigt. Und die Namen kommen nicht von ungefähr.

"In mir war Baby A aktiv und ich dachte, dass Hart ein guter für ein aktives Baby wäre und Hayes oder Lake wäre besser für mein Baby B, mein chilliges Baby B", schreibt die Dreifach-Mama in ihrem Blog. Als die Jungs dann geboren waren, haben sie dann aber die Rollen getauscht und somit war klar: Baby A heißt nun Hayes und Baby B Hart. Außerdem haben beide Namen auch einen familiären Hintergrund. Hayes sei der Mädchenname von Jimmys Urgroßmutter gewesen und Hart war der Name von Meghan Urururgroßvater.

Es gibt auch schon erste Fotos vom Nachwuchs. Der Reality-TV-Star hat ein Bild aus dem Krankenhaus auf seinem Instagram-Account gepostet. Darauf halten die 33-Jährige und ihr Liebster die beiden Babys im Arm und küssen sich. Ihre Follower bekommen einen der Jungs im Profil zu sehen. Auf einem anderen Schnappschuss sind nur die süßen Beinchen von Hayes und Hart zu sehen.

