Das Jahr 2006 war ein gutes für die Jungs von Grup Tekkan. Mit ihrem Hit "Wo bist du, mein Sonnenlicht?" landeten Fatih, Selcuk und Ismail den Zufalls-Ohrwurm des Jahres. Der Hype um ihren Liebes-Track bescherte den Germersheimern aber nicht nur einen legendären Auftritt bei TV total und Aufenthalte in Fünf-Sterne-Hotels. Sie konnten sich auch vor Fan-Massen kaum retten. "Wir konnten wirklich nicht auf die Straße. Wir waren auch damals in Köln. Da hat uns wirklich jeder erkannt", erinnerte sich Ismail an die "Sonnenlicht"-Zeit im Promiflash-Interview im April. Eine Fan-Story werden er und seine Band-Kollegen Fatih und Selcuk wohl nie vergessen: "Wir waren damals im Flieger. Und als wir die Gurte abnehmen durften, kamen die Leute und wollten ein Autogramm." Es habe Leute gegeben, die wegen den Unterschriften der Band gezittert haben.



