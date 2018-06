Für seine Fans hat sich ConCrafter Luca etwas ganz Besonderes überlegt: Nachdem die VideoDays in Berlin und Köln abgesagt wurden, waren einige Fans ziemlich geknickt. Kurzerhand beschloss der YouTuber, eine exklusive Bootsfahrt mit seinen Bewunderern zu verlosen. Dafür hängen seit Kurzem überall in Berlin verteilt Poster aus. Wer eines dieser Plakate findet, kann sein Glück versuchen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Zum ersten Mal seit acht Jahren wurden die jährlich stattfindenden VideoDays abgesagt. Ein Tiefschlag für die Fans des Videoproduzenten. Um seinen Zuschauern trotzdem ein Treffen zu ermöglichen, verlost Luca mithilfe seines Teams jetzt ein besonderes Meet and Greet: Am 16. Juni dürfen einige Fans mit dem gebürtigen Bielefelder eine exklusive Bootstour über die Spree machen. "Dafür müsst ihr einfach nur mein Plakat in Berlin finden und damit ein Selfie mit dem Hashtag #findluca bei Instagram hochladen", erklärt er in der Videobeschreibung seines Zweitkanals auf YouTube.

Einige Fans sind seinem Aufruf bereits gefolgt und haben Berlin nach Plakaten abgesucht. Immerhin hat ConCrafter mit seinen über drei Millionen Abonnenten eine große Reichweite. Natürlich kommt der Webvideostar seinen Zuschauern auch etwas entgegen: "Ich werde übrigens die nächsten Tage so ein paar Tipps geben, wo eventuell Plakate hängen könnten, damit ihr nicht durch ganz Berlin laufen müsst."

Florian Ebener/Getty Images Concrafter Luca bei der 1Live Krone 2017 in der Jahrhunderthalle in Bochum

P.Hoffmann/WENN.com YouTube-Star ConCrafter bei der ECHO-Verleihung 2018

Adam Berry/Getty Images for SONY Concrafter Luca bei der Angry Birds Premiere 2016 in Berlin

