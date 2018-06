Angie Teubner war die erste und einzige schwangere Kandidatin, die bei der Reality-TV-Show Der Bachelor zu sehen war. Bei ihrer Teilnahme wusste sie allerdings noch nichts von ihrer Schwangerschaft, obwohl sie sich schon im dritten Monat befand. Am 17. Mai kam Shayen Grace Teubner endlich auf die Welt. Mama Angie postet fleißig Bilder ihrer Tochter, um ihre Community an der Entwicklung teilhaben zu lassen. Shayen selbst hat auch schon einen eigenen Instagram-Account und bereits über 500 Abonnenten.

Auf Shayens Instagram-Account postet Mama Angie im Namen ihrer Maus süße Fotos und Videos. Sei es beim Schaukeln in einer Wiege, zurechtgemacht im Kleid oder beim Nickerchen, die Bilder sind einfach supersüß. Die Bildunterschriften sind aus der Sicht des Kindes geschrieben. So heißt es unter ihrem neuesten Schnappschuss: "Mittagsschläfchen in Mamas Armen ist einfach am schönsten."

Das Profil des Teubner-Neuzugangs kommt bei den Fans der ehemaligen Krankenschwester gut an. So darf sich die frischgebackene Mama über viele liebe Kommentare freuen: "Sie ist so süß! Du machst einen klasse Job, Liebes.", schreibt eine Bewunderin des Reality-TV-Stars. "Deine Kleine ist stolz auf dich. Die Kleine ist ein kleines Wunder und du bist eine große Kämpferin!"

Instagram / shayen_grace_official Shayen Grace, Tochter von "Bachelor"-Angie

Anzeige

Instagram / shayen_grace_official Shayen Grace, Tochter von "Bachelor"-Angie

Anzeige

Instagram / angie_official_ Angie Teubner macht ein Selfie mit braunen Haaren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de