Matthias Höhn (22) freut sich riesig auf seinen kleinen Sohn! Schon bald werden der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Ex Jenefer Riili zum ersten Mal Eltern. Seine Emotionen als werdender Vater teilt Matthias immer wieder ganz offen mit seinen Fans – und je näher der Geburtstermin rückt, desto aufgeregter wird das TV-Gesicht offenbar! In einer neuen Instagram-Story eröffnete der 22-Jährige jetzt: "Mir ist aufgefallen, dass so manche Dinge – kann ich mir ja jetzt schon im Kopf sagen: 'Matze, das machst du das letzte Mal als Nicht-Papi.' Ich gehe zum Friseur zum letzten Mal vielleicht als Nicht-Papi." Auch seinen Lieblingsimbiss und ein bekanntes Möbelhaus wird er wohl das letzte Mal ohne Sohnemann besucht haben...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de