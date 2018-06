Nun heißt es endgültig Abschied nehmen! Bereits im März verkündete Florian Stadler (44), dass er nach zehn Jahren die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe verlässt. Für die Fans des sympathischen Nils Heinemann-Darstellers ein großer Schock. Allerdings gab es ein kleines Trostpflaster für die Zuschauer: Da die Serie mit einem Vorlauf von acht Wochen gedreht wird, war der Fitnesstrainer des Fünf-Sterne-Hotels noch für einige Monate im TV zu sehen. Doch nun flimmerte die allerletzte Folge mit Florian als Nils über die deutschen Mattscheiben.

Die Geschichte von Nils ist auserzählt und somit musste dieser am vergangenen Freitag den Fürstenhof verlassen – jedoch nicht alleine. Mit Serien-Freundin Desirée Bramigk, gespielt von Louisa von Spies (34), hat sich der Hotelangestellte auf den Weg nach Thailand gemacht, um dort eine Tauchschule zu eröffnen. Privat möchte Florian die Zeit nutzen, um sich von dem Drehpensum einer täglichen Serie zu erholen.

Nicht nur die Fans des Schauspielers sind traurig, dass er das Format verlassen hat. Auch seine "Sturm der Liebe"-Kollegen nimmt der Ausstieg des gebürtigen Augsburgers mit. Besonders Christin Balogh (32) hat am Weggang zu knabbern: "Ich habe jede Szene mit dir genossen. [...] Ich werde dich und deinen Humor vermissen", schreibt die Tina Kessler-Mimin auf Instagram. Neben all der Ausstiegstrauer macht Florian im Promiflash-Interview aber Hoffnung auf eine Rückkehr zur Telenovela: "Also Nils ist nicht tot und wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages zurück an den Fürstenhof!"

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

Instagram / sturm_der_liebe Florian Stadler in den Bavaria Filmstudios in Grünwald

Instagram / sturm_der_liebe Florian Stadler und Louisa von Spies, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

Instagram / sturm_der_liebe Larissa Marolt und Christin Balogh spielen Alicia Lindbergh und Tina Kessler bei "Sturm der Liebe"

