Mit seiner Sendung "Kinderquatsch mit Michael" moderierte sich Michael Schanze (71) in die Herzen von Generationen Heranwachsender und zauberte Kids Lachen auf die Gesichter. Doch gibt es auch jemanden, der sich um das Seelenwohl der Fernsehlegende kümmert? Der 71-Jährige ist frisch verliebt und präsentierte nun stolz der Öffentlichkeit seinen neuen Schwarm – den er aber schon vor über 35 Jahren kennengelernt hatte.

Seine neue Liebe heißt Uschi Köhl und ist 54 Jahre alt. In den Südtiroler Stuben bei Fernsehkoch Alfons Schuhbeck zeigte sich das junge Glück zum ersten Mal einem breiteren Publikum. Ihr erstes Date ist aber schon etwas her, wie die Bild berichtete: "Vor vier Jahren hat er mich angerufen. Michael spielte Othello in München und fragte, ob ich mir das nicht mal ansehen will." Uschi sagte zu. Immerhin kennen sich die beiden schon seit Jahrzehnten, wenn auch auf beruflicher Ebene. Damals war die 54-Jährige Kostümbildnerin in der ARD-Sendereihe "Ein Nachmittag im Telezirkus" und suchte für den Schauspieler Kostüme aus. Michael moderierte 1984 vier Ausgaben in verschiedenen deutschen Städten.

Und wie ist der dreifache Vater privat? Uschi ist vollen Lobes: "Michael ist so ein toller kreativer Mensch. Wir lachen viel und ergänzen uns." Der Entertainer ging in den vergangenen Monaten durch eine schwere Zeit. 2017 starb seine Mutter, während der "Olé España"-Sänger auf einer Theaterbühne stand.

Patrick Hoffmann / WENN Michael Schanze bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Anzeige

Schultz-Coulon Michael Schanze 2014

Anzeige

Franco Gulotta/WENN.com Michael Schanze bei den Proben zu "Othello darf nicht platzen" in München, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de