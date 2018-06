Neues Vorabendprogramm bei RTL: Mit Serien und Daily-Soaps hat sich der TV-Sender seit vielen Jahren eine treue Zuschauerbasis geschaffen. Das Flaggschiff GZSZ läuft seit 1992 sehr erfolgreich und überzeugte vor Kurzem mit einem großen Mallorca-Spezial. Auch die täglichen Sendungen Alles was zählt und Unter uns haben seit Jahren treue Anhänger. Jetzt will der Fernsehsender mit einem neuen Schmankerl punkten: Ab Herbst geht "Freundinnen – Jetzt erst recht" auf Sendung.

Die Dreharbeiten für das Format, in dem es um den Alltag von vier befreundeten Frauen um die 40 geht, starteten bereits. Nach der Sommerpause sollen die ersten Folgen täglich um 17.00 Uhr ausgestrahlt werden. Dies gab der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Unter den Darstellerinnen gibt es auch einige bekannte Gesichter. Shirin Soraya (42) wird beispielsweise die Rolle der Kaya übernehmen. Die gebürtige Münchnerin ist dem Publikum vor allem aus der Comedy-Show "Sechserpack" ein Begriff. Franziska Arndt (44) spielte in der Vergangenheit mehrfach in Krimiserien, wie Tatort oder "SOKO Köln" mit, Kollegin Katrin Höft war neben vielen Theaterrollen auch schon in einigen "GZSZ"-Episoden als Judith Braukmann zu sehen. Schauspielerin Sarah Victoria Schalow macht das Quartett komplett.

In der neuen Serie werden die Vier als Freundinnen zu sehen sein, die allesamt vor einem Neubeginn in ihrem Leben stehen. Scheidung, Finanzen oder ein Heiratsantrag – für die Girls gibt es viel zu besprechen und das tun sie vor allem in ihrem Lieblingsbistro. Geplant sind bisher 160 Folgen.

