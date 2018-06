Riesenmuskeln aus der Spritze! Bodybuilder Valdir Segato will einen sehr eigenwilligen Rekord brechen: Er möchte den größten Bizeps der Welt haben! Im Fitnessstudio schwitzen will der 48-Jährige für sein ungewöhnliches Schönheitsideal allerdings nicht. Er setzt lieber auf künstliche Muckis. Der Brasilianer spritzt sich das Ölgemisch Synthol und pumpt sich – oder zumindest seinen Oberkörper – damit so sehr auf, dass sein Oberkörper sogar Hulk-ähnliche Dimensionen erreicht.



