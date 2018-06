Da war selbst Moderator Günther Jauch (61) peinlich berührt! Am vergangenen Montagabend fand mal wieder ein großes Promi-Special von Wer wird Millionär statt. Komiker Chris Tall (27), Schauspieler Götz Otto (50), Moderatorin Dunja Hayali (44) und Comedian Olli Dittrich (61) stellten sich den kniffligen Quiz-Fragen für einen guten Zweck. Doch damit hatten die Stars überhaupt nicht gerechnet: Gleich vier Fragen drehten sich in der prominent besetzten Rätselrunde mehr oder weniger direkt um den Geschlechtsakt!

Allen vier Kandidaten wurde mindestens eine schlüpfrige Aufgabe gestellt. Schauspieler Olli Dittrich machte den Anfang und wurde für 64.000 Euro mit einer kuriosen "Doggy-Frage" von Jauch konfrontiert: "Welche Tiere sind nach dem Paarungsakt zunächst unzertrennlich, weil sie mit dem Hintern zugewandt an- bzw. ineinander hängen? A: Katzen, B: Hunde, C: Wellensittich, D: Hamster." Nur mit Hilfe des Publikums kam der Komiker auf die richtige Antwort. Olli hatte zunächst auf die Nager getippt, konnte sich aber noch auf die Antwort "Hunde" umstimmen lassen.

Schauspieler Götz wurde auf sein Spezialwissen zum Thema Kondome getestet. Dass das Verhütungsmittel allerdings keiner technischen Geschmacksprüfung unterzogen wird, konnte der "Iron Sky"-Star mühelos beantworten. Comedian Chris und Moderatorin Dunya bekamen ein paar der typisch-kreativen WWM-Fragen vorgelegt – allerdings ebenfalls mit pikanter Note. Auf die Frage, wer aktuell Bundesvorsitzender der SPD sei, hatte Chris folgende Wahlmöglichkeiten: " A: O.Vales, B: O. Rahles, C: A.Strahles, D: A.Nahles (richtig)." Journalistin Dunya musste dafür dieses Rätsel lösen: "Auf Gehwegen treten Fußgänger häufig in das, was der eine oder andere Hund zuvor aus seinem... A: Sex Pisstels, B: Juh Tuh, C: Diep Pörpel, D: Po ließ (richtig)." Was sagt ihr zu den versauten WWM-Fragen? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Olli Dittrich bei "Wer wird Millionär" im Juni 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Götz Otto bei "Wer wird Millionär"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Götz Otto, Chris Tall, Günther Jauch, Dunja Hayali und Olli Dittrich bei "Wer wird Millionär?"

