Hat er diesen Moment wirklich ausgenutzt? Im Februar vergangenen Jahres hatten sich Dua Lipa (22) und Isaac Carew nach einer zweijährigen Beziehung getrennt. Lange hielten es die beiden aber ohneeinander nicht aus, denn vor fünf Monaten gaben sie sich noch eine Chance. Und jetzt das: Bei einem Auftritt der Sängerin in London soll sich ihr Wieder-Schatz im Publikum mit einer anderen amüsiert haben.

Dem UK-Magazin The Sun liegen Aufnahmen vor, auf denen das Male-Model eindeutig mit einer anderen Frau tanzend im G-A-Y Nachtklub zu sehen sein soll. In der vergangenen Samstagnacht hatte seine Freundin dort auf der Bühne performt – und ausgerechnet bei ihrem Song "One Kiss" habe Isaac bei einer Unbekannten Hand angelegt.

Trotz der Betrugsvorwürfe gegen ihren Freund zweifelt Dua Lipa offenbar nicht an der Liebe. "Liebe ist die schönste Sache auf der Welt. Habt keine Angst, mit allem, was ihr habt, zu lieben. Wenn es nicht funktioniert, dann bedeutet das nicht das Ende, es stärkt euch für eine perfekte Zukunft", reagierte die gebürtige Britin auf ihrem Twitter-Profil auf die Fremdflirt-Neuigkeit, die im Netz gerade die Runde macht.

Splash News Dua Lipa und Isaac Carew in London

Instagram / isaaccarew Isaac Carew, Model

Matt Winkelmeyer / Getty Images for dcp Dua Lipa bei den Billboard Music Awards in Las Vegas

