Schwere Vorwürfe gegen Schauspieler Jamie Foxx (50). Während er und seine Lebensgefährtin Katie Holmes (39) aktuell in den Vorbereitungen für ihre vermeintliche Hochzeit stecken sollen, erschüttern diese Anschuldigungen das gemeinsame Glück. Eine Frau bringt jetzt einen angeblichen Vorfall mit dem Oscar-Preisträger von vor 16 Jahren an die Öffentlichkeit: Jamie habe ihr in Las Vegas während einer Party mit seinem Penis ins Gesicht geschlagen!

Wie TMZ berichtet, soll die unbekannte Frau dies vor rund einer Woche gegenüber der Polizei ausgesagt haben. Angeblich habe sie damals eine Party in Jamies Haus besucht. Er habe sie dort zum Oralsex bewegen wollen – ihrer Aussage nach habe sie dies jedoch verweigert, woraufhin ihr Jamie seinen Penis ins Gesicht gehauen habe. Am Folgetag soll sie sich in ein Krankenhaus begeben haben, um eine Panikattacke behandeln zu lassen. Und was sagt Jamie zu den Vorwürfen? Sein Management ließ Folgendes verlauten: "Jamie leugnet mit Nachdruck, dass sich dieses Ereignis jemals ereignet hat. Er wird Anzeige gegen die Frau beim Las Vegas Police Department erstatten, dafür, dass sie ihn falsch verdächtig hat." Jamie habe erst durch das US-Magazin von den Anschuldigungen erfahren, als dieses um ein Statement gebeten hatte.

Weiter heißt es in der Veröffentlichung: "Der vermeintliche Vorfall wurde der Strafverfolgung im Jahr 2002 nicht gemeldet. Auch nicht zu einem anderen Zeitpunkt in den vergangenen 16 Jahren – bis letzten Freitag – weil das Ereignis nie stattgefunden hat." Das vermeintliche Opfer hat für sein Warten jedoch eine andere Erklärung: Erst durch die #MeeToo-Bewegung soll die Frau Mut gefasst haben. Die Polizei in Vegas untersucht den Vorfall zwar, die Vollstreckungsverjährung – diese verhindert die Vollstreckung einer Strafe nach einer bestimmten Zeitspanne – beträgt nach örtlichem Recht jedoch nur drei Jahre.

Andrew Toth/Getty Images for Tribeca Film Festival Jamie Foxx beim Tribeca Film Festival 2018

Dia Dipasupil/Getty Images Jamie Foxx beim Fox Network Upfront 2018

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon Jamie Foxx, Schauspieler



