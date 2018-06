Die Influencer ViktoriaSarina gehören mit über 1,2 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen YouTube-Stars. In ihren lustigen und oft auch etwas durchgeknallten Clips sind die BFFs immer ziemlich gut gelaunt. Aber ist das alles echt oder sind die beiden Österreicherinnen nur für die Kamera so aufgedreht? Im Promiflash-Interview verraten sie, was wirklich hinter ihren verrückten Videos steckt: "Das ist so, wenn wir lachen müssen, dann lachen wir, und wenn wir etwas ernster dreingucken, dann ist das halt so. Ich würde sagen, da ist gar nichts an Fassade dabei."

