Rihanna (30) ist nicht unbedingt der Superstar, den man mit Rollkragenpullovern und zurückhaltenden Outfits in Verbindung bringt. Die US-Sängerin lässt es in Sachen Freizügigkeit gerne krachen. Unumstrittener Höhepunkt ihrer Stoff-Allergie: ein komplett durchsichtiges Glitzerkleid – inklusive freier Sicht auf Nippel und Booty – bei den CFDA Awards 2014. Bei einer Premiere in London ging es nun zwar gesitteter zu. Um ihr Dekolleté in Schach zu halten, musste sich die Musikerin trotzdem ordentlich ins Zeug legen.

Immer wieder ein Blick Richtung Oberweite und ein kurzes Gezupfe – bei der "Ocean's 8"-Europa-Premiere am Londoner Leicester Square hatte RiRi alle Hände voll zu tun. Das goldene Kleid, das sie wie eine zerknitterte Rettungsdecke umschlang, hatte nämlich einen XXL-Ausschnitt zu bieten. Vor allem die rechte Brust der Chartstürmerin war dadurch einer ständigen Nippelblitzer-Gefahr ausgesetzt. Die Bemühungen der 30-Jährigen zahlten sich aus: Am Ende schafften es Rihanna und ihr Vorbau skandalfrei über den roten Teppich.

Sie ist immer wieder ein Highlight auf dem Red Carpet. Zuletzt war die "Needed Me"-Interpretin DER Hingucker der Met-Gala 2018. Unter dem Motto "Himmlische Körper: Mode und katholische Fantasie" verwandelte sie sich zur stylishen Glitzer-Päpstin. Sogar eine Interpretation der Mitra – einer religiösen Kopfbedeckung kirchlicher Würdenträger – trug Rihanna auf dem Kopf.

WENN Rihanna bei den CFDA Awards 2014

Joe/WENN US-Sängerin Rihanna bei der "Ocean's 8"-Europa-Premiere in London

Hector Retamal/AFP/Getty Images Musikerin Rihanna bei der Met Gala 2018

