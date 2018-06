Als Max Winkler in der Serie Berlin - Tag & Nacht wurde Pablo Hirsch, wie Max mit bürgerlichem Namen heißt, beim deutschen Publikum bekannt. Seine turbulente Beziehung mit der hübschen Jessica fesselte die Zuschauer Abend für Abend vor dem Fernseher. Jessica alias Chameen Loca (28) verließ die Serie 2013 und auch Pablo stieg aus. Jetzt aber ist er zurück – allerdings nicht als Schauspieler.

Der 31-Jährige erfüllte sich einen lang gehegten Traum. Er ist jetzt mit einem waschechten Londonbus in Berlin am Start und vermietet das rote Kult-Mobil für Events, Messen, Festivals und Marketing-Aktionen. "Wer schon einmal in London war, versteht, warum ich so begeistert vom roten Bus bin", erzählte er begeistert gegenüber Promiflash. Zusammen mit Milan und Karsten, zwei anderen Londonbus-Liebhabern, macht der TV-Darsteller jetzt Berlin unsicher. "Die Arbeit macht extrem Spaß. Kein Event gleicht dem anderen und unser Bus steht immer im Mittelpunkt."

Der Bus ist ein originaler AEC Routemaster RM2109 Cabriolet von 1965. Er sorgt für ein authentisches London-Erlebnis und ist ein wahrer Publikumsmagnet. Nach seiner BTN-Karriere ist Pablo also jetzt Busbesitzer und mischt die Party-Szene Berlins auf. Ein Standort für die WM wird gerade gesucht und ab Juli geht es zum Feel Festival in Lichterfeld.

