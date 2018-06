Patrizia Dinkel tritt als "Playmate des Jahres 2018" in sexy Fußstapfen! Erst vor wenigen Tagen wurde die schöne Fränkin vom Magazin Playboy zum heißesten Häschen gekürt. Als Nachfolgerin von Sarah Harrison (27), die sich 2015 den Titel schnappte, und Ex-Bachelor-Girl Sissi Fahrenschon (30), die die erotische Auszeichnung 2016 abstaubte, gesellt die Blondine sich in eine Reihe knackiger Jahres-Hasen. Doch was steckt hinter dem schönen Lächeln der vollbusigen Siegerin?

Im Gespräch mit Playboy plauderte die 22-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen – und offenbarte, was ihr der Sieg bedeutet: "Es ist unbeschreiblich. Schließlich war es schon mit 16 mein Traum, eines Tages 'Playmate' zu sein!" Ihre guten Gene verdanke sie vor allem ihrer Mama, als Erfolgsrezept sehe sie jedoch ihre Lebensfreude. "Ich bin ein Lebemensch und mache nur, was wirklich Spaß bringt." Statt Schwitzen im Fitnessstudio steht die Beauty auf bayrisches Bier und gute Laune.

Neben den Lesern des Playboy, die die Köchin zur "Miss Wiesn", zur "Miss Oktober 2017" und nun zum "Playmate des Jahres" wählten, gefällt auch den Instagram-Nutzern Patrizias charmantes Auftreten: Mit heißen Shooting-Einblicken, sexy Selfies und schlüpfrigen Schnappschüssen lockte das Model bisher fast 19.000 Follower an.

Instagram / patrizia_dinkel Patrizia Dinkel mit ihrer "Playmate des Jahres"-Trophäe

Hannes Magerstaedt / Getty Images Playmate Patrizia Dinkel während des Oktoberfests 2017 in München

Instagram / patrizia_dinkel "Playmate des Jahres" 2018 Patrizia Dinkel

