Er muss sich sehr schweren Vorwürfen stellen: Eine Frau behauptet, dass der Schauspieler Jamie Foxx (50) sie vor 16 Jahren auf einer Party mit seinem Penis ins Gesicht geschlagen haben soll. Durch sein Management ließ der 50-Jährige die Anschuldigungen dementieren und erstattete seinerseits Anzeige gegen die Frau. Aber wie geht es dem Hollywood-Star nun? Er lässt sich bei seinem ersten Auftritt nach dem Sex-Skandal nichts anmerken!

Diese Woche war der "Collateral"-Darsteller in der US-Sendung "Jimmy Kimmel Live" zu Gast, die in Los Angeles aufgezeichnet wird. Auf dem Weg ins Studio hatte der Schauspieler sichtlich gute Laune: Vor den Objektiven der Paparazzi präsentierte sich Jamie gewohnt lässig, er machte Selfies mit seinen Fans und winkte ihnen zu. In der Show gab der US-Amerikaner wilde Party-Geschichten zum Besten – auf die Vorwürfe ging er jedoch nicht ein.

Wie geht es für den Freund von Katie Holmes (39) nun weiter? Die Polizei in Vegas untersucht zwar den Vorfall, die Vollstreckungsverjährung – diese verhindert die Vollstreckung einer Strafe nach einer bestimmten Zeitspanne – beträgt nach örtlichem Recht jedoch nur drei Jahre.

