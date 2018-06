NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten (50) sorgte Ende Mai für eine Sexismus-Debatte bei den Öffentlich-Rechtlichen! Vor dem Start der Live-Sendung "Landpartie Spezial" hatte er einen frauenverachtenden Witz auf Kosten von Co-Moderatorin Heike Götz gemacht. So wollte er die Zuschauer zum Applaudieren animieren und rief ihnen zu: "Wer nicht mitmacht, bekommt eine Nacht mit Heike Götz." Dieser Spruch ging Heike zu weit – sie beschwerte sich beim Sender und bekam Rückendeckung. Herrscht jetzt dicke Luft zwischen den beiden Show-Größen? Laut Hinnerk ist das nicht der Fall!

In einem Interview mit der Bild-Zeitung während eines Charity-Golftuniers gab der "DAS"-Moderator unmissverständlich zu verstehen: "Zwischen Heike und mir ist alles geklärt. Wir sind fein miteinander. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen." Das TV-Gesicht hatte sich zuvor bei seiner Kollegin entschuldigt – und Heike hatte die Entschuldigung angenommen. Auf Anweisung des NDR wird Hinnerk demnächst an einem Einzel-Coaching teilnehmen, um zu gewährleisten, dass er ein derartiges Verhalten nicht mehr an den Tag legen wird.

Außerdem verwarnte ihn der Sender, wie Pressesprecher Martin Gartzke mitteilte: "Die verbale Entgleisung vor der Live-Sendung ist durch nichts zu rechtfertigen. Herr Baumgarten ist sich bewusst, dass sich ein solches Verhalten nicht wiederholen darf. Andernfalls wäre die weitere Zusammenarbeit mit dem NDR ausgeschlossen."

© NDR/Morris Mac Matzen/mmacm.com Hinnerk Baumgarten in der Sendung "DAS!"

© NDR/Ingo Wandmacher Heike Götz in der Sendung "Landpartie"

WENN Hinnerk Baumgarten beim Deutschen Radiopreis 2011

