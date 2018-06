Das ist ein seltener Anblick! Khloe Kardashians (33) Tochter True ist erst zwei Monate alt und schon das absolute Lieblingsmotiv ihrer Mami – der Reality-TV-Star veröffentlicht regelmäßig niedliche Fotos ihrer Kleinen via Social Media. Meistens wird ihr Gesicht auf den Pics aber von Filtern verzerrt oder verdeckt. Doch nun können ihre Fans den Kardashian-Spross ganz ohne Schnickschnack bewundern: Khloe hat jetzt süße Schnappschüsse von True in natura gepostet!

Die Bilder, die der Keeping up with the Kardashians-Star vergangenen Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sind superputzig: Die kleine True trägt ein bezauberndes rosafarbenes Mädchenhaarband und guckt mit ihren blauen Kulleraugen direkt in die Kamera – und Khloes Töchterchen hat schon richtig ausdrucksstarke Blicke drauf! Während sie auf einem Foto entspannt lächelt, schaut sie auf dem anderen richtig skeptisch und böse drein. Das sieht bei einem zwei Monate alten Baby natürlich einfach nur niedlich aus, finden die Fans.

In den Kommentaren unter dem Beitrag schmelzen sie regelrecht dahin. "Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, sie ist so wahnsinnig niedlich!" , "Sie ist das süßeste Baby überhaupt" , "Sie ist sogar noch putziger, wenn sie böse guckt", lauten nur einige der begeisterten Ausrufe der User.

Instagram / khloekardashian True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

