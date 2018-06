Bei Farmer Gerald und seiner Anna geht es in den Endspurt! Das Bauer sucht Frau-Traumpaar steht kurz vor dem wahrscheinlich schönsten Tag ihres Lebens: In gut einem Monat geben sich der Landwirt und seine Auserwählte das Jawort – sogar gleich zwei Mal! Nachdem ihre erste Trauung in Annas Heimat Polen stattfindet, wollen sie auch noch bei Gerald in Namibia heiraten. Das Kleid und den Schmuck hat die Braut schon – und nun auch das entscheidende Accessoire für die anschließende Hochzeitsnacht mit ihrem Liebsten!

Darauf wird sich Gerald ganz sicher besonders freuen! Auf Instagram präsentiert seine Ehegattin in spe ungewohnt sexy ihre ganz persönlichen Vorbereitungen: Mit nackten Beinen zeigt die Blondine ihr romantisches Strumpfband und setzt dabei auf verführerische, handgemachte Spitze mit einem kleinen, blauen Kristallherzchen. "Als eine Braut möchte man natürlich, dass jedes Detail stimmt – auch, wenn es wahrscheinlich unmöglich ist", schreibt die 28-Jährige zu ihrem unwiderstehlichen Schnappschuss.

Auch Annas Umzug zu ihrem Schatz laufen auf Hochtouren: Die Neubäuerin verlässt in wenigen Wochen Köln und zieht zu dem BsF-Hottie nach Afrika. Dort werden die bald Frischvermählten dann in einem Haus unmittelbar neben Geralds Eltern wohnen und gemeinsam gen glücklicher, verliebter Zukunft schreiten.

Instagram / anna_hatsichentschieden "Bauer sucht Frau"-Anna auf Brautkleid-Suche

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna mit ihrem Strumpfband

MG RTL D Gerald und Anna (r.) mit seinem Vater Helmut und seiner Stiefmutter Ilona in Namibia

