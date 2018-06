Marvin Plattenhardt hat einen total niedlichen Fan! Der deutsche Nationalspieler verteidigt bei der WM 2018 erstmals das Tor von Keeper und Kapitän Manuel Neuer (32). Nachdem der Kölner Jonas Hector (28) erkältet ist, wurde der Hertha-Abwehrspieler von Trainer Joachim Löw (58) kurzerhand gegen Mexiko auf den Platz geschickt. Einer freut sich sicher ganz besonders über Marvins überraschendes Debüt bei der Weltmeisterschaft: Sein Eichhörnchen Salvatore!

Wer Marvin in den sozialen Netzwerken folgt, stößt schnell auf seinen flauschigen Mitbewohner. Eichhörnchen-Mann Salvatore und der Berliner scheinen echte Bros zu sein: Immer wieder schaute das niedliche Nagetier bei Marvin auf dem Balkon vorbei und staubte die eine oder andere Leckerei ab. "Es ist auch ab und zu sogar mal in die Wohnung gekommen, hat ein paar Nüsse bekommen", erzählte der 26-Jährige in einem Bild-Interview.

Seit einiger Zeit habe sich Salvatore jedoch nicht mehr blicken lassen. Wo der Baumbewohner hin ist, weiß Marvin leider nicht: "Vielleicht im Urlaub", lachte er. Nachdem er längere Zeit nicht zu Hause gewesen war, sei das Eichhörnchen trotz nussiger Lockmittel einfach nicht wiedergekommen – die Daumen drückt es seinem Best Buddy aber sicher trotzdem.

Getty Images / Clive Rose Zweikampf zwischen dem Mexikaner Miguel Layun und dem deutschen Verteidiger Marvin Plattenhardt

Instagram / platte21_official Fußball-Profi Marvin Plattenhardt und Eichhörnchen Salvatore

Getty Images / Hector Vivas Verteidiger Marvin Plattenhardt bei der WM 2018

