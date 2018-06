Da schaut wer auf Mallorca tief ins... ähm... Dekolleté! Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (48) veröffentlicht gerne mal den ein oder anderen schlüpfrigen Schnappschuss. Freizügigkeit beweist in der Regel seine Ehefrau Daniela (40). Zuletzt teilte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat ein Schlüpfer-Pic seiner Liebsten mit seinen Fans. Jetzt prangt ein neues Foto auf dem Social-Media-Account des Schlagersängers. Darauf lugt ein üppiger Vorderbau aus einer aufgeknöpften Bluse hervor! Aber wer ist die Frau zum Ausschnitt?

Jens postete das Prachtdekolleté voller Genuss. Das beweist sein Hashtag zum Instagram-Foto: "Ich Glücklicher" schreibt er und fügt zwei Emojis mit Herzaugen hinzu. Das Rätsel um die Frau, der die Oberweite gehört, ist schnell gelöst, wenn man sich in Dannis aktueller Insta-Story umschaut. Dort trägt die Zwillingsmutter nämlich genau das geblümte Kleidungsstück, dass ihre Brüste einrahmt.

Das Pic von Danis Oberweite sorgt für Unruhe in den Kommentaren. "Die armen Kinder" und "Soll Danni mal ins Netz stellen, was du in der Hose hast? Das geht gar nicht", empören sich zwei Insta-User. "Herrlich, wie du die Leute provozierst, Jens. So ist es richtig, man muss sie mit ihren eigenen Waffen schlagen", meint ein anderer Fan. Was sagt ihr? Amüsanter Post oder ein No-Go? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / buechnerjens Daniela Büchners Ausschnitt

Michelle Zillekens/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim deutschen Comedypreis 2017

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

