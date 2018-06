Seit dem 14. Juni steigt die Spannung weltweit: Welches Team staubt bei der Fußball-WM in Russland den Weltmeistertitel ab? Abgesehen von der sportlichen Leistung der Mannschaften wollte Promiflash von der deutschen Prominenz in Berlin wissen, welchem Kicker sie den Sexappeal-Pokal verleihen würden. Während Julian Stoeckel (31) sich die Namen der Spieler nicht so gut einprägen kann, wissen Ex-Boxerin Regina Halmich (41) und Schauspielerin Tina Ruland (51) ganz genau, wen sie aus der Nationalmannschaft am attraktivsten finden: Manuel Neuer (32) und Mats Hummels (29) können bei den Ladys gewaltig punkten. Sängerin Doreen Steinert (31) fällt die Entscheidung allerdings schwer: "Boateng finde ich auch gar nicht so unhübsch. Und Kroos, ich mag ja so blond und blaue Augen und so."



