Jetzt macht sie es offiziell und bekennt sich zu ihrer sexuellen Orientierung! Die Schauspielerin Amandla Stenberg (19) ist vor allem für ihre Rolle als Rue in der Erfolgsfilmreihe Die Tribute von Panem – The Hunger Games bekannt. Jetzt zeigt sie sich nicht mehr nur auf der Leinwand von ihrer toughen Seite, auch im realem Leben beweist sie Mut und geht mit einer besonderen Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Amandla outete sich als lesbisch!

"Habe mich geoutet und bin stolz darauf! Ich freue mich so sehr, die Worte äußern zu können: Ja, ich bin lesbisch!", schrieb die Hollywood-Schauspielerin unter ein Instagram-Foto. Auch in einem Interview mit dem Magazin Wonderland gab sie ihr Coming-Out bekannt und bedankte sich bei der Journalistin: "Danke, dass du mir so einen sicheren Ort geboten hast, an dem ich mich outen konnte!" Die Reporterin antwortete darauf mit einem Kompliment und sagte, dass es für sie eine Ehre gewesen sei, Amandla interviewen zu dürfen.

Noch vor zwei Jahren bekannte sich die "Colombiana"-Darstellerin zur Bisexualität, ein Schritt, der ihr nicht leicht fiel. Die damals 17-Jährige hatte für einen Tag den Snapchat-Account der "Teen Vogue" übernommen und den Abonnenten erklärt, dass sie sich selbst als schwarze, bisexuelle Frau bezeichne – und mit dieser Tatsache auch schon zu kämpfen gehabt habe: "Es ist sehr traumatisch, gegen seinen eigenen Charakter anzukämpfen und dich in Formen pressen zu lassen, in die du gar nicht passt."

Cindy Ord / Getty Images Amandla Stenberg beim Teen Vogue Summit 2018

Dimitrios Kambouris / Getty Images Amandla Stenberg, Schauspielerin

Emma McIntyre / Getty Images Amandla Stenberg bei den MTV Movie And TV Awards 2018

