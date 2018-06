Die ganze Welt ist derzeit im Fußball-Fieber! Der FIFA World Cup 2018 lockt Millionen von neugierigen Schaulustigen vor die heimischen Bildschirme und die großen Leinwände beim Public Viewing. Aber mal ehrlich – nicht jeder davon begeistert sich auch für Torchancen, komplizierte Abseitsregeln und Elfmeterschießen! Eine der Ursachen für das rege Interesse an der Ballsportart liegt auch im Schmachtpotenzial auf dem Spielfeld: Viele der Fußballer mit ihren gut gestählten Bodies sind ein echter Augenschmaus! Wie steht es eigentlich um das Liebesleben der WM-Helden?

Single, vergeben oder sogar verheiratet? Dieser Frage ging die Dating-App Jaumo genauer auf den Grund und nahm den Beziehungsstatus von insgesamt 18 Nationalmannschaften unter die Lupe. Dabei kam heraus, dass vor allem die brasilianischen Kicker dem Ruf der Liebe folgten – zumindest sind in ihrem Team mit 18 Spielern (rund 78 Prozent) am meisten Fußballer bereits unter der Haube. Die meisten Hotties, die sich ohne Trauschein in festen Händen befinden, stellt das spanische Kader mit zwölf Spielern (rund 52 Prozent). Was den größten Anteil an Singles betrifft, haben vor allem zwei Mannschaften deutlich die Nase vorn: Mit rund 74 Prozent bzw. 17 Solo-Kickern ist Südkorea der absolute Spitzenreiter, dicht gefolgt von Frankreich, dessen Team zu rund 65 Prozent (15 Spieler) ungebunden ist.

Die deutsche Nationalelf mischt übrigens ziemlich weit vorne mit bei den schon Vergebenen. Während rund 35 Prozent (acht Spieler) verheiratet sind und weitere rund 43 Prozent (zehn Spieler) in einer festen Beziehung leben, sind nur fünf unserer durchtrainierten Lieblinge noch zu haben.

Johannes Eisele / Getty Images Die südkoreanische Nationalmannschaft beim Training in Nischni Nowgorod

Catherine Ivill/Getty Images Die brasilianische Nationalmannschaft bei der WM 2018

Dan Mullan / Getty Images Die Deutsche Fußballnationalmannschaft 2018

