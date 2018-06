Der Schmerz sitzt noch immer tief. Vor sieben Wochen verstarb Musik-Legende Abi Ofarim (80) an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Nicht nur für seine Söhne Gil (35) und Tal ein riesiger Verlust – auch Abis Lebengefährtin Kirsten Schmidt hat noch immer mit dem Tod ihrer großen Liebe zu kämpfen. "Ich bin immer noch in einer Schockstarre. Ich begfreife nicht, dass Abi nicht mehr da ist", erzählte sie jetzt in einem Interview mit Bild.



