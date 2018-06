Wie heiß ging es auf Griechenland her? Am 7. Juni gaben sich Leonard Freier (33) und seine Liebste Caona das Ja-Wort. Danach ging es für die Frischvermählten, ihre gemeinsame Tochter Aurora und Leonards Mutter in die Flitterwochen – die fielen aber nicht ganz so sexy aus wie erwartet. "Wir konnten einen Abend mal alleine, schön entspannt ausgehen, aber ansonsten mussten wir mit unserer Tochter im Pool spielen und Aquapark, Wasserrutschen. Na ja, wie es so ist als Eltern", offenbarten die beiden im Interview mit Promiflash.



