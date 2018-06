Christos Christodoulou hat das WM-Fieber gepackt! Durch The Biggest Loser speckte er über 70 Kilo ab – jetzt möchte der Show-Finalist als Musiker durchstarten und liefert passend zur Fußballweltmeisterschaft seine erste eigene Single! Obwohl Christos Grieche ist, will er mit "Noch ein Tor" Jogis Jungs zu Höchstleistungen motivieren und den Fans eine perfekte Hymne zum Mitsingen liefern. "Diesen Klang gab es bisher in keinem WM-Song. Der Song ist modern verpackt und weckt dennoch die Emotionen des Fußballherzens", erklärt Christos im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de