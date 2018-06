Wollen sie alle zu Dagi Bees (23) Hochzeit? Die Webvideo-Beauty und ihr Schatz Eugen Kazakov haben sich im vergangenen Jahr verlobt. Wie das Paar vor wenigen Wochen angekündigt hatte, wollen sie sich im Juni 2018 das Jawort geben – und das wahrscheinlich auf Ibiza. Und genau dort sind die Turteltauben am Mittwoch gelandet! Auch die Freunde des Web-Paares, Melina Sophie, Mrs. Bella oder Kelly MissesVlog, machen sich aktuell auf den Weg zur möglichen Hochzeitslocation – ob also in wenigen Tagen wirklich eine fette YouTube-Hochzeitssause auf der Urlaubsinsel steigen wird?



