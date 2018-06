Wenn das mal nicht ein süßes Liebesomen ist! Lange wurde es nur gemunkelt – erst vor wenigen Tagen machte Lisa G. (22) dann ihre neue Beziehung öffentlich: Das Model ist mit Sportstudent Durmus Kizilkaya seit über einem Jahr zusammen! Seit der Verkündung lassen zahlreiche Schnappschüsse keine Zweifel daran, dass diese beiden so richtig glücklich miteinander sind. Kein Wunder, denn Sport ist bei Weitem nicht die einzige Gemeinsamkeit, die das Duo teilt: Lisa und Durmus sind tatsächlich am gleichen Datum geboren!

Mit einem niedlichen Instagram-Posting gab Lisa jetzt diese witzige Information ihren Followern preis. Auf dem Pärchen-Pic sieht man, wie Lisa von ihrem Liebsten in die Luft gehoben wird. Und obwohl die beiden vor einer traumhaften Kulisse auf Bali stehen, scheinen sie nur Augen für sich zu haben. Dazu schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin: "Herzlichen Glückwunsch an uns beide – ja, wir haben heute beide Geburtstag!" Die einzige Zahl, die sich beim Ehrendatum der Lovebirds unterscheidet, ist die des Geburtsjahres: "Nur, dass ich 96er-Jahrgang bin und mein Schatz 93er-Jahrgang."

Mit Durmus ist wieder ein Sportfan an Lisas Seite. Im Oktober 2016 hatte sich die Influencerin von Personaltrainer André Merzdorf getrennt – einvernehmlich und ohne böses Blut. Damals verriet die Beauty im Promiflash-Interview, dass es einfach nicht gepasst habe. Seit März vergangenen Jahres turtelt Lisa nun mit Durmus – und der Doppel-B-Day könnte doch nur einmal mehr als Zeichen gewertet werden, dass sie in ihm vielleicht endlich ihren Mr. Right gefunden hat!

Instagram / durmus__k Durmus Kizilkaya und Lisa G. im März 2017

Instagram / durmus__k Durmus und Lisa G. im April 2017

Instagram / andremerzdrof André Merzdorf und Lisa G. beim Sport

