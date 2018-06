Den Namen Sebastian Rudy dürfte nach dem vergangenen Samstagabend wohl jeder Zuschauer in Erinnerung behalten haben! Im zweiten WM-Spiel der Nationalmannschaft ging es heiß und blutig her: Kurz vor dem ersten Tor wurde der Mittelfeld-Star unabsichtlich von einem der gegnerischen Schweden mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Mit einem Nasenbruch musste Sebastian vom Platz – doch wie tickt der tragische Held des Matches abseits des WM-Dramas?

Schon als kleines Kind war für Sebastian klar, dass sein Lebensweg ihn in die Fußball-Branche führen würde. Nach dem Anfang seiner Laufbahn in Stuttgart wechselte er im vergangenen Jahr zum FC Bayern München – und durfte nach mehreren Einsätzen in Jugendteams nun seine erste Weltmeisterschaft in der Nationalmannschaft bestreiten. Doch fast noch strahlender als die Karriere des 28-Jährigen ist sein Privatleben: Vor knapp vier Jahren heiratete der Dribbler seine große Liebe Elena. Erst im März dieses Jahres wurden Sebastian und seine süße Frau zum ersten Mal Eltern. Seitdem ist Sohnemann David der große Stolz der Turteltauben.

Den brutalen Zusammenprall seines Papas mussten Klein-David und Ehefrau Elena jedoch nicht live im Stadion miterleiden: Während Sebastian in den Arenen um den Titel kämpft, urlaubt seine kleine Family derzeit in Polen, wie ihre letzten Instagram-Posts zeigen. Sollten die schwarz-rot-goldenen Jungs es am Ende tatsächlich ins Finale schaffen, dürfte die Blondine im Juli aber sicher auch gerne nach Russland fliegen.

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Sebastian Rudy in Sotschi

Anzeige

Instagram / rudy_sebastian19 Sebastian Rudy mit seiner Frau Elena und dem gemeinsamen Sohn David

Anzeige

Instagram / _elenarudy Nationalspieler Sebastian Rudy mit seinem Sohn David

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de