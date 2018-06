Bei dieser niedlichen Unterstützung konnte es für Toni Kroos (28) ja nur rund laufen! Am vergangenen Samstagabend ging der Kicker wohl in die deutsche Fußballgeschichte ein: Mit seinem alles entscheidenden Tor rettete der Mittelfeldspieler den 2:1-Sieg der Nationalmannschaft im Gruppenspiel gegen Schweden. In letzter Minute zwirbelte der gebürtige Greifswalder das Runde ins Eckige – und konnte sich anschließend vor Freude kaum halten. Ebenfalls am Jubeln war die Familie des 28-Jährigen, die ihren Liebsten von der Tribüne aus anfeuerten!

Ihr Papa ist jetzt ein richtiger Held – das dürfte Tonis Ehefrau Jessica ihren beiden Kids Leon und Amelie mit Sicherheit nach dem Kracher-Tor gesagt haben. Wie die neuesten Fotos des Matches nun zeigen, war die Brünette am Samstag mit den beiden gemeinsamen Sprösslingen im Publikum mit von der Partie. Besonders aufgeregt schaut dabei Sohnemann Leon, während seine kleine Schwester dem Vorrundenkampf nur wenig Beachtung schenkt.

Außerdem auf den Fotos zu erkennen sind Scarlett Gartmann und Christina Ginter – Erstere dürfte jedoch nur Augen für ihren Schatz Marco Reus (29) gehabt haben. Der Dortmunder erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer für die Deutschen und diente seinem Kollegen zudem mit der Vorlage zum 2:1.

MAGICS/ Peter Schatz/ Action Press Jessica Kroos mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Amelie bei dem zweiten deutschen WM-Spiel

MAGICS/ Peter Schatz/ Action Press Jessica Kroos mit ihrer Tochter Amelie und Sohn Leon beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden

Instagram / scarlettgartmann Christina Ginter und Scarlett Gartmann beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden

