Anina Haghani kehrt auf die Fernsehbildschirme zurück! Als süßer Teenager war die Schauspielerin von 2000 bis 2003 in der Jugendserie Schloss Einstein zu sehen. In der Rolle der aufgeweckten Louisa Ellwang eroberte sie darin die Herzen der TV-Zuschauer. Doch nach dieser Rolle wurde es ruhig um die Blondine: Sie konzentrierte sich voll und ganz auf ihr Studium der Politikwissenschaften und Anglistik – nach ihrem Abschluss zieht es die 29-Jährige nun wieder vor die Kamera: Ab 3. August wird die Darstellerin in der Fernsehserie Sturm der Liebe zu sehen sein!

In der Rolle der Vivian Wiesner wird Anina ordentlich Chaos in das Geschehen auf dem Fürstenhof bringen. Eigentlich ist ihre Figur nur auf der Suche nach einem neuen Job, doch völlig unerwartet trifft sie auf ihren Ex-Freund Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30) – und verliebt sich schließlich erneut in ihn. Vivian weiß jedoch nicht, dass ihr Verflossener mittlerweile auf Männer steht. "So viel kann ich verraten, Vivian kann sehr beharrlich sein, wenn sie etwas will", verriet Anina in einem Interview mit dem Magazin Bunte über ihren Seriencharakter.

Da Anina bei "Sturm der Liebe" eine Gastrolle übernommen hat und in lediglich sieben Episoden zu sehen sein wird, stand sie nur zwei Wochen für die Erfolgsserie vor der Kamera. Die 29-Jährige könnte sich durchaus vorstellen, noch einmal an den Fürstenhof zurückzukehren. "Nachdem ich meine Gastrolle zu Ende gedreht hatte, habe ich mich bei allen für die wunderbare Zeit bedankt und sofort gesagt, dass ich gerne wiederkommen würde. Ich war begeistert", schwärmte der ehemalige Kinderstar.

Instagram / aninaisabelhaghani Anina Haghani, Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Florian Frowein spielt Boris Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

Instagram / aninaisabelhaghani Anina Haghani, TV-Darstellerin

