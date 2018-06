Jetzt stehen sie öffentlich dazu! Sex and the City-Star Cynthia Nixon (52) ist seit Jahren eine Kämpferin für die Rechte der LGBT-Community. Seit mehreren Jahren ist sie zudem mit einer Frau verheiratet. Und jetzt gab die Schauspielerin bei Instagram auch bekannt, dass ihre Tochter aus erster Ehe mittlerweile als Mann lebt. Die 21-jährige Samantha trägt nun den Namen Samuel. Womöglich kommt die Bekanntgabe gerade jetzt nicht von ungefähr. Cynthia kandidiert derzeit für das Amt der Gouverneurin von New York und will wahrscheinlich einer Enthüllungskampagne der Gegner vorbeugen.



