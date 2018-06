Unfassbares Sex-Geständnis im TV: In Großbritannien flimmert momentan die vierte Staffel des Dating-Formats Love Island über die Mattscheiben. Wie in der deutschen Version lernen sich die liebeshungrigen Fummelformat-Teilnehmer nicht nur via Tuchfühlung, sondern auch durch gemeinsame Spielchen besser kennen. In der aktuellen Folge wurden nun Infos über die bisherigen Sexpartner der Inselbewohner thematisiert. Für die hemmungslosen Singles an sich keine große Sache, doch mit der gigantischen Anzahl von Kandidat Adam Collard (22) hat wohl keiner gerechnet.

Während Alex George (27) mit 30 oder Jack Fincham (26) mit 50 Sexpartnerinnen schon für große Augen bei den weiblichen Trash-TV-Teilnehmerinnen gesorgt haben, konnte Fitnesscoach Adam darüber vermutlich nur müde lächeln. Mister Super-Sixpack soll in seinem jungen Leben bereits mit 200 Frauen im Bett gewesen sein. Nicht nur die "Love Island"-Singles überraschte der tätowierte Gym-Besitzer mit dieser schlüpfrigen Aussage. Auch die Show-Fans konnten ihren Ohren kaum glauben und analysierten Adams Sex-Geständnis auf Twitter: "Du hast mit 22 Jahren mit 200 Frauen geschlafen? Das würde heißen, dass du in den letzten vier Jahren JEDE WOCHE mit mindestens einer Frau geschlafen hast? Wohin gehst du bitte feiern?" oder "In Großbritannien darf man erst ab 16 Jahren Sex haben, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Adam im Durchschnitt mit 33,3 Frauen im Jahr schläft," lauten nur zwei Tweets der ungläubigen User.

Ob der aus Newcastle stammende Fitnesstrainer tatsächlich mit SO vielen Ladys intim wurde, erfahren die Zuschauer wohl nie. Allerdings will das britische Boulevardblatt Mirror etwas Licht ins Dunkel bringen und hat eine E-Mail-Adresse für die "lucky 200" eingerichtet, auf die sich Adams Betthäschen melden können.

Instagram / adamcollard Adam Collard, britischer Reality-TV-Kandidat

