Nico Schulz ist wieder Single! Lange wurde darüber spekuliert, ob der Fußballer und seine Langzeitpartnerin Maria getrennt sind. Während der Hoffenheimspieler vor Kurzem in den USA Urlaub machte, war seine vermeintliche Noch-Partnerin auf Ibiza mit ihren zwei Kindern. Nach sieben Jahren ging die Beziehung der beiden in den vergangenen Monaten in die Brüche. Das bestätigte der Kicker jetzt gegenüber Bild.

"Ja, wir haben uns getrennt", erklärte der frühere U21-Nationalspieler jetzt. Die Mutter sei mit ihrer vierjährigen Tochter und dem einjährigen Sohn zurück nach Berlin gezogen. "Die Kinder merken natürlich, dass der Papa nicht mehr so oft da ist, aber es geht ihnen gut. Ich versuche, sie so oft wie möglich zu sehen", verriet der 25-Jährige weiter. Jetzt pendle Nico regelmäßig in die Hauptstadt oder sein Nachwuchs komme ihn in Sinsheim besuchen.

Von der Trennung lenkte sich der Bundesligaprofi zuletzt mit einem Buddy-Trip mit Adam Szalai (30) ab. Der ungarische Stürmer soll selbst wieder auf dem Markt sein. Zuvor wurde er mit Angelina Heger (26) in Verbindung gebracht. Obwohl zuletzt Hinweise auftauchten, dass das einstige Rosengirl und der Sportler erneut ein Schicksalsband teilen.

Instagram / nico_schulz Nico Schulz und seine beiden Kinder

Anzeige

Alex Livesey/Getty Images Nico Schulz (r.) bei einem U21-Länderspiel

Anzeige

Instagram / nico_schulz Adam Szalai und Nico Schulz im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de