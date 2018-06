"Solo: A Star Wars Story" war weltweit ein Flop an den Kinokassen. Der Film über die von George Lucas (74) erdachten Figur Han Solo kam im Vergleich zu den anderen Star Wars-Ablegern des Franchises weder bei den Fans noch bei den Kritikern gut an. Nun haben Disney und Lucasfilm aus dem katastrophalen Einspielergebnis Konsequenz gezogen. Die Folge: Fans müssen jetzt wohl auf weitere bereits geplante Spin-offs verzichten.

Wie Collider berichtete, haben die Produktionsfirmen die Filme über Obi Wan Kenobi und Boba Fett auf Eis gelegt. Ursprünglich sollten der Jedi-Meister und der Kopfgeldjäger ihre eigene Story bekommen. Stattdessen wolle sich Lucasfilm nun voll und ganz auf "Star Wars: Episode IX" konzentrieren, der den letzten Teil der dritten Trilogie bildet. Auch die Entwicklung der nächsten, vierten Trilogie mit Rian Johnson (44) als Regisseur wurde in den Fokus genommen. Wenig ist bislang über die Handlung von der neunten Episode bekannt, die aktuell wieder von J. J. Abrams (51) umgesetzt wird. Fest steht hingegen der deutsche Kinostart: Am 19. Dezember 2019 ist es so weit.

Es bleibt also unklar, ob und wann die geplanten Ableger aus der weit weit entfernten Galaxis jemals das Licht der Welt sehen werden. Mit umgerechnet 290 Millionen Euro hat "Solo: A Star Wars Story" über 86 Millionen Euro weniger eingespielt als sein Vorgänger "Rogue One: A Star Wars Story", was vermutlich zu wenig für den Konzern war und die Entscheidung, weitere Ableger zu produzieren, beeinflusst haben wird.

