Seit dem 14. Juni ist die ganze Welt im Fußballfieber. In Russland kämpfen bei der WM 2018 zahlreiche Nationalteams um den Weltmeisterpokal. Nicht nur eingefleischte Fußball-Fans sind aus dem Häuschen. Auch die Promi-Kids werfen sich in ordentliche Sportmontur und drücken ihren Lieblingsmannschaften die Daumen. Ob Papa selbst auf dem Platz steht oder Mama einfach nur ihr Heimatland unterstützen will – die kleinen Trikot-Träger sind einfach zu niedlich.

Sängerin Shakira (41) postete auf Instagram einen Schnappschuss ihrer zwei Söhne Milan (5) und Sasha (3). Ihr Vater Gerard Piqué (31) spielt in der spanischen Nationalelf. Ihre zwei Knirpse hat die "Chantaje"-Interpretin aber in Kolumbien-Trikots gesteckt – sie selbst stammt aus dem südamerikanischen Land. Spanier Enrique Iglesias (43) wiederum gewährte einen seltenen Blick auf seine Kinder: Er zeigte sich mit Söhnchen Nicholas beim Fußballschauen. Seine Liebste Anna Kournikova (37) postete wiederum ein Pic mit Tochter Lucy. Die frischgebackene Mama Eva Longoria (43) steckte Baby Santiago in ein Mexiko-Shirt. Kein Wunder, dass sie das mittelamerikanische Land unterstützt: Sie hat mexikanische Wurzeln.

Auch die deutschen Promis zeigen sich im WM-Fieber. Anna-Maria Zimmermann (29) postete im Netz ein Bild von Sohn Matti. Der Kleine macht in seinem ganz eigenen Trikot und den Deutschland-Windeln eine richtig gute Figur.

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seinem Sohn Nicholas

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longorias Sohn Santiago

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermanns Sohn Matti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de