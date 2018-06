Für Sebastian Rudy (28) könnte es nicht runder laufen. Im Januar 2017 hat er einen Dreijahresvertrag beim FC Bayern München unterzeichnet. Zudem nahm Bundestrainer Joachim Löw (58) den aus dem Schwarzwald stammenden Fußballer mit zur WM nach Russland. Dort stand der Mittelfeldspieler am vergangenen Samstag in der Schlacht gegen Schweden – bis er wegen eines Nasenbeinbruchs verletzungsbedingt vom Rasen musste – sogar in der deutschen Startelf. Auch privat könnte es für Rudy nicht besser laufen: Der Kicker ist glücklich verheiratet und frischgebackener Papa – aber wer ist eigentlich die Frau an seiner Seite?

Die Glückliche heißt Elena und ist seit Oktober 2009 mit dem Sportler liiert. Vor vier Jahren hatte der DFL-Supercup-Gewinner von 2017 der reiselustigen Blondine in Heidelberg das Jawort gegeben. Die Deutsch-Polin ist gelernte Kindergärtnerin. Im Frühjahr wurden die Rudys zum allerersten Mal Eltern. Am 22. März 2018 erblickte der kleine David das Licht der Welt. "Wir sind un­end­lich dank­bar über die­ses Glück. Ich ver­su­che, meine Frau da­heim jetzt noch mehr zu ent­las­ten in allen Din­gen. Dazu ge­hört auch, den Müll raus­zu­bringen. Und wenn Elena auf dem Sofa liegt und etwas braucht, stehe ich immer gern auf für sie", erklärte der DFB-Held kurz nach der Geburt im Bild-Interview.

Im Vergleich zu ihren Spielerfraukolleginnen steht Elena wenig in der Öffentlichkeit. Mit öffentlichen Liebeserklärungen an ihren Ehemann hält sich die Wahlmünchnerin allerdings nicht zurück. Immer wieder zeigt sie auf Instagram, wie sehr sie ihren Sebastian liebt: "Vor vier Jahren habe ich Ja gesagt zu meinem besten Freund, meinem Vertrauten, meinem Verbündeten, zu meiner großen Liebe. Und nun ist er der Vater meines Sohnes. Ich bin überglücklich, dass wir nun eine kleine Familie sind," verkündete sie im Mai super-happy auf der Foto- und Videoplattform.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sebastian und Elena Rudy bei der "Apassionata Equila"-Weltpremiere in München

Instagram / rudy_sebastian Sebastian Rudy mit seiner Frau Elena und seinem Sohn David

Instagram / rudy_sebastian19 Elena Rudy mit Söhnchen David Rudy

