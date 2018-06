Üble Schlagzeilen für Janoris Jenkins! Der Football-Star hatte sich in den vergangenen Jahren als Cornerback der New York Giants einen großen Namen in der Sportszene gemacht. In dieser Zeit hatte der gebürtige Südstaatler sich keinerlei Fehlverhalten oder Skandale zuschulden kommen lassen – doch nun steht der 29-Jährige groß in allen Nachrichten: Ein Hausangestellter fand in dem Haus des Amerikaners einen Toten!

Wie TMZ berichtet, ermittelt nun die Mordkommission in dem Fall der entdeckten Leiche – einige Details stehen jedoch schon fest. So soll es sich bei dem Toten um Roosevelt Rene handeln, einen Freund des NFL-Stars. Rene, der als Musikproduzent tätig war, soll zuletzt bei Jenkins in New York gewohnt haben und jetzt von einem Angestellten im Keller gefunden worden sein. Nähere Umstände seines Ablebens sich noch nicht bekannt.

Der Besitzer des Hauses war laut dem News-Portal zum Zeitpunkt des Leichenfundes nicht in der Stadt: Laut der Nachrichtenplattform hält Jenkins sich derzeit in einem Trainingslager in Florida auf. Er soll jedoch über den Vorfall informiert worden sein.

Cindy Ord/ Getty Images Janoris Jenkins, Football-Star aus Amerika

Instagram / clampz2.0 Janoris Jenkins, Star der NFL

Patrick McDermott/ Getty Images Football-Star Janoris Jenkins als Cornerback der New York Giants

