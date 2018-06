Was für ein Mordsding! Das wird wohl auch Lisa G. (22) durch den Kopf gegangen sein, nachdem sie ihren "Big Man"-Eisbecher bestellt hat. Das Fitnessmodel gönnte sich im Urlaub mit ihrem neuen Partner eine ordentliche Kalorienbombe und zweifelte dann aber an seinem Hunger: "Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, dass es zu groß wird. Also dieses Gerät da", erklärte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun in ihrer Instagram-Story.



