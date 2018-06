Oh, là, là – was für ein sexy Auftritt von Betty Taube (23)! Die Germany's next Topmodel-Viertplatzierte von 2014 genehmigt sich gerade eine kleine Auszeit vom stressigen Modelalltag – zusammen mit ihrer guten Freundin Jana Heinisch. Am Mittelmeer lassen es die BFFs ordentlich krachen, wie sie in diversen Social-Media-Videos zeigen: Sie fahren ausgiebige Runden mit dem Jetski über das Wasser und sie albern auf ihrer Jacht mit wilden Tanzeinlagen herum. Krönender Abschluss ihrer witzigen Instagram-Clips: Jana rüttelt wild an den Brüsten von Koray Günters (23) Frau!

Cinamon Red / WENN.com; Instagram / bettytaube Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de