Netz-Hate für Daniel Völz (33)! Schon während seiner Zeit als Bachelor in der diesjährigen Staffel des Kuppelformats eckte Daniel mit seiner Art sowohl beim Publikum als auch bei der ein oder anderen Kandidatin an. Seine Vorliebe fürs Knutschen und vermeintlich noch weiterführender intimer Aktivitäten brachte ihm schnell den Titel "Sexelor" ein. Und auch nach seiner Zeit als Rosenkavalier sorgte der 33-Jährige immer wieder für Aufsehen. Jetzt verärgert der Berliner erneut seine Fans – mit einem unüberlegten Schnappschuss mit einem Panzer!

"Mein neuer Wagen ist endlich da! Mit der Zulassung dauert es leider doch noch ein Weilchen", kommentierte Daniel sein Instagram-Foto, auf dem er grinsend neben einem Bundeswehrpanzer posiert. "In der Zwischenzeit muss ich mich mit dem hier wohl abfinden!" Was für Daniel wahrscheinlich einfach nur ein kleiner Scherz sein sollte, wurde von einigen Abonnenten komplett anders aufgefasst. "Bitte keine kriegsästhetisierenden Fotos posten" und "Mit dem Krieg macht man keinen Spaß. Denk doch mal an die Flüchtlinge, die vor dem Krieg fliehen!", machen die User in den Kommentaren ihrem Ärger Luft.

Nicht zum ersten Mal muss sich Daniel gegenüber seinen Fans rechtfertigen. Nach der Trennung von seiner Exfreundin Kristina Yantsen postete der gebürtige Neuseeländer weiterhin verliebt Nachrichten an die Russin. Bei seinen Followern löste er damit einen riesigen Shitstorm aus: "Wie kann man 'Schatzi' schreiben, wenn ihr schon längst getrennt seid? Alles fake, wie es viele vermutet hatten!"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Michelle Zillekens Erster gemeinsamer Auftritt von Kristina Yantsen und Daniel Völz

