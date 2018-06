Für Eric Johnson (38) geht es zurzeit steil bergauf. Der einstige "Smallville"-Star avancierte mit seiner Rolle des Jack Hyde in den Shades of Grey-Fortsetzungen nicht nur vom Seriendarsteller zum Blockbuster-Bösewicht: Der 38-Jährige kann sich auch auf seinen Social-Media-Kanälen über einen enormen Zuwachs an Abonnenten freuen. Liegt dieser Follower-Boom am Hype um den Schauspieler oder ist er das Ergebnis seiner neuen Instagram-Strategie?

Waren es vor der Veröffentlichung von "Fifty Shades Darker" und "Fifty Shades Freed" gerade mal 2.200 Anhänger, folgen nun ganze 99.000 Fans Erics Instagram-Kanal. "Mir hat mal jemand gesagt, mein Instagram-Profil würde ihn an eine alte, verheiratete Frau erinnern", erklärte der Hollywood-Hottie im Promiflash-Interview. Das habe er sich zu Herzen genommen und aufgehört, Bilder von selbst gekochtem Essen zu posten. Stattdessen würde er mehr auf seine Fans eingehen: "Wenn mich jemand fragt, ob ich ihm alles Gute zum Geburtstag wünschen kann, schicke ich ihm eben ein lustiges GIF. Die drei Minuten habe ich schon Zeit."

Das kommt bei seinen Anhängern scheinbar richtig gut an. Nicht nur folgen jetzt auf seine Postings auch Reaktionen – diese sind größtenteils positiv: "Die Fans sind einfach sehr nett zu mir. Das ist nicht selbstverständlich, immerhin spiele ich in dem Film den Bösewicht", zeigte sich Eric dankbar.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Eric Johnson bei der Premiere von "Fifty Shades Darker" in Los Angeles

"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe", Universal Eric Johnson als Jack Hyde in "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe"

Instagram / ericjohnson Eric Johnson in Irland

